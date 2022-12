Las hermanas Kardashian planean visitar Armenia

Kim, Kourtney y Khloé Kardashian no podrían estar "más emocionadas" ante sus planes de visitar el país de origen de la familia de su difunto padre, el abogado Robert Kardashian, en algún momento del próximo mes de abril.

"Visitar Armenia siempre ha estado en la lista de cosas pendientes de Kim. ¡Están todas muy emocionadas! Quieren conocer más sobre sus raíces", explicó una fuente a E! News.

Aunque aún quedan ciertos detalles del viaje por resolver, tanto Kim -madre de North (17 meses) junto al rapero Kanye West- como Kourtney -madre de Mason (5), Penelope (2) y Reign (4 semanas) junto a su pareja Scott Disick- estarían planeando llevarse a sus hijos con ellas, aunque no está claro si también las acompañarán los padres de los pequeños.

La propia Kim ha admitido en más de una ocasión que visitar el país de origen de su familia paterna siempre ha sido uno de sus sueños.

"La gente me pregunta todo el tiempo si soy de allí, pero desgraciadamente nunca he podido ir. ¡Pero desde luego es uno de mis sueños!", aseguraba la estrella televisiva a Armenian Pulse, reconociendo además que su padre -fallecido en 2003- se sentiría muy "orgulloso" de ver cómo sus hermanas y ella abrazan su herencia cultural: "Mi madre es inglesa, así que solo soy mitad armenia, pero me educaron con una gran influencia armenia, escuchando historias sobre el país, comiendo su comida típica y celebrando sus fiestas. ¡Mi padre se sentiría muy orgulloso de oírnos hablando de nuestra herencia armenia! Siempre nos decían que no debíamos eliminar la terminación -ian de nuestro apellido como hacen muchos armenios cuando se mudan a Estados Unidos. Estaba muy orgulloso de ser armenio y su mayor arrepentimiento era no habernos enviado a un colegio armenio. Me siento muy orgullosa de ser armenia y de poder identificarme con mis fans armenios".