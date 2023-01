Las excéntricas fiestas de Jennifer Lopez molestan a sus vecinos

Ser vecino de la famosa cantante Jennifer Lopez no resulta tan buena idea como podría parecer en un principio, como bien sabe el humorista Howie Mandel, que vive "a tres casas de distancia" de la diva del Bronx.

Cuando la intérprete tuvo la genial idea de celebrar una fiesta medieval en su casa, Mandel fue quien sufrió las desagradables consecuencias de llevar un montón de caballos al vecindario.

"Estaba lleno de caballeros con sus brillantes armaduras puestas. Tenían hasta lanzas de justas. Y todos los caballos estaban haciendo sus necesidades por ahí. ¡Había un montón de mi**da de caballo! Y muchos caballeros y damiselas. Y la zona de espera para los caballeros y sus caballos -que no paraban de ca**r- estaba justo enfrente de mi casa", explicó el humorista en el podcast 'Allegedly with Theo Von & Matthew Cole Weiss'.

Al poco de celebrar la fiesta, Jennifer coincidió con su comprensiblemente enfadado vecino en el programa 'Live! with Kelly and Michael', donde Mandel había acudido como tertuliano. El humorista no dejó escapar la oportunidad para comentar en tono de humor los inconvenientes que le había causado la fiesta de Jennifer, pero a ella no le sentó nada bien que aireara sus trapos sucios en antena.

"No le hizo ninguna gracia que sacara el tema", afirmó Mandel.

Por: Bang Showbiz