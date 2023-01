¿Las comprarías? Subastarán más de cien fotos de Madonna desnuda

Aunque la propia Madonna ya se ha referido en innumerables ocasiones a los años en que, para poder salir económicamente adelante, no tuvo más remedio que aceptar trabajos como modelo para clases de pintura y otros proyectos artísticos que la obligaron a posar completamente desnuda, es poco probable que la reina del pop vaya a reaccionar con temple y resignación a la última ocurrencia del portal de subastas 'Gotta Have Rock and Roll', que ha anunciado este lunes que en solo dos días sacará a la venta nada menos que cien instantáneas que la retratan completamente desprovista de ropa cuando la artista contaba con 18 años de edad.

La citada página web es la misma que hace unos meses trató de colocar en el mercado varias cartas de la correspondencia privada de la diva y, de forma más concreta, aquellas que profundizaban en la turbulenta relación sentimental que mantuvo con el malogrado Tupac Shakur en la década de los noventa. Teniendo en cuenta que en ese momento Madonna no tardó en recurrir a la justicia para bloquear la difusión de dichas misivas -aunque no pudo evitar la filtración previa de su contenido-, no resultaría sorprendente que vuelva a tomar medidas legales para prevenir la venta de dichas imágenes.

Publicidad

Como han explicado los promotores de la mencionada subasta, que dará comienzo este miércoles 22 de noviembre y finalizará el día 1 de diciembre, esta colección de fotografías fue tomada en 1977 por el artista Cecil Taylor en el llamado Centro de Artes Creativas de Ann Arbor (Michigan), aunque evidentemente en su momento estas instantáneas no gozaron de la repercusión mediática -ni económica- que a buen seguro generarán ahora cuando se pongan a disposición del público.

"Esta imagen completamente original y nunca vista antes [desde la conversión de Madonna en personaje público] fue tomada por Cecil Taylor en 1987. Madonna tenía entonces 18 años y estudiaba en el instituto, poco antes de mudarse a Nueva York para perseguir sus inquietudes artísticas. Esta imagen de 4x6 [pulgadas] viene con el negativo original de 35 milímetros y forma parte de una serie, la más antigua que se conoce en la que Madonna posa desnuda, que se encuentra en muy buenas condiciones de conservación y firmadas por el autor", reza la descripción de una de estas estampas, que al igual que las otras 107 saldrá a subasta a un precio inicial de 500 dólares.

Publicidad

A la espera de conocerse si el equipo legal de la ambición rubia se decanta una vez más por emprender acciones legales para impedir una nueva intromisión en su intimidad y en los entresijos de su convulso pasado, los responsables de esta polémica iniciativa también han anunciado que otros efectos personales de la artista, como cartas manuscritas que dirigió a su entonces asistente Melissa Crow, aparecerán entre los artículos que saldrán a subasta.

Por: Bang Showbiz