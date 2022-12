"Las cantantes jóvenes son demasiado sexys": Gary Barlow

El componente de Take That, Garly Barlow, considera que las actuaciones de las jóvenes cantantes de hoy en día son en ocasiones "muy sexuales" para los niños, incluidos sus hijos Daniel, Emily y Daisy, quienes no superan los 14 años. Sin embargo, y a pesar de tener esto claro, reconoce no tener ningún problema con que las estrellas pop exhiban sus cuerpos delante de las cámaras.

"Considero la música como un modo de expresión y una forma de arte, y respeto que se utilice como cada uno crea conveniente. Si no quieres ver o escuchar algo, siempre existe el botón de apagar. Las cantantes jóvenes de hoy en día son chicas demasiado sexys. Aunque por supuesto, pueden expresarse como quieran. Pero no voy a permitir que mis hijos lo vean. Emily, por ejemplo, es una seguidora de One Direction y tiene pósters suyos en la habitación. A Daniel le gusta Eminem y a Daisy, Mr. Tumble", explicó el artista al diario The Sun.

Por otro lado, el intérprete británico no espera cosechar tanto éxito con su nuevo álbum 'Since I saw you last' --con el que retoma su carrera en solitario-- como el conseguido por los jóvenes cantantes del actual panorama internacional, de modo que asume que sus nuevos sencillos serán promocionados por emisoras diferentes a las que difundían su música 14 años atrás.

"Llega un momento en el que el negocio cambia para cada artista. Radio 1 es para cantantes jóvenes, y ni siquiera me gustaría ocupar su espacio, no me corresponde por edad. Me gusta Radio 2, Heart o Magic por ejemplo. Mis días en Radio 1 acabaron", comentó el intérprete.

Por: Bang Showbiz