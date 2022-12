Las amigas de Aislinn Derbez no se fiaban de Mauricio Ochmann

Si hubiese hecho caso a los consejos de sus amigas, Aislinn Derbez no estaría disfrutando ahora de uno de los mejores momentos de su vida tanto a nivel profesional como personal, ya que cuando comenzó su romance con Mauricio Ochmann, su compañero de reparto en la película 'La Mala', tuvo que soportar incontables 'charlas' sobre los inconvenientes de relacionarse con un hombre tan mujeriego.

"Cuando estaba con mis amigas y les decía que me gustaba Mauricio, me decían: 'Se le nota que es muy seductor y que tiene mil tácticas de ligue'", explicó la joven actriz a la revista Quién, a lo que el intérprete añadió divertido: "¡Vaya amigas! Espantándole el novio!".

Publicidad

Por suerte para Mauricio, contaba con un aliado de excepción a la hora de convencer a Aislinn de darle una oportunidad en el terreno sentimental: su padre, el famoso Eugenio Derbez.

"A mi padre le cae muy bien, le encanta. Se han hecho muy buenos amigos y se llevan muy bien. ¡Todo cosas positivas!", revelaba Aislinn a la revista Latina.

De hecho, Eugenio tuvo la oportunidad de juzgar de primera mano al nuevo novio de su hija durante el rodaje de 'La Mala', donde realiza un breve cameo.

"Es un gran tipo. Me ha tocado tratarlo todos estos meses y tiene muchas cualidades, creo que es una gran pareja para mi hija. Estoy muy contento con él, la verdad", aseguraba el propio Eugenio durante el estreno de la cinta en Ciudad de México, dejando claro, eso sí, que no tiene ninguna gana de que la pareja le haga abuelo: "Ya les dije que se esperen, que si quieren un bebé ya les presto yo una. Tengo una en casa [en referencia a su hija de siete meses, Aitana, fruto de su relación con Alessandra Rosaldo], así es que ojalá se esperen un poco. No es que me preocupe, pero les digo que se diviertan porque un bebé da mucho trabajo y creo que primero hay que vivir esa etapa de viajar, divertirse y luego ya comprometerse con algo así".