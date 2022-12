Lana del Rey encuentra de nuevo el amor

Tras la reciente ruptura de Lana del Rey con el fundador del grupo 'Kassidy', Barrie-James O'Neill, la cantante podría haber encontrado ya un nuevo sustituto, el fotógrafo italiano de la revista Vogue, Francesco Carrozzini, puesto que ambos han protagonizado algunos encuentros durante este mes en Los Ángeles y Nueva York que han levantado sospechas sobre una posible formalización de su relación.

"En plena gira, ella fue a Nueva York para verle e incluso la ex de él, Katherine Keating, sabe que son pareja", aseveró una fuente al periódico New York Daily News.

Lo que no está claro es cómo sentarán estas declaraciones a Barrie-James, puesto que en ningún momento ha reconocido que su relación con Lana haya finalizado, es más, alaba el álbum 'Ultraviolence' de la cantante y asegura que ambos se encuentran trabajando juntos en nuevos proyectos.

"No hemos terminado, no hemos terminado. No creáis lo que leéis porque no hemos terminado. Son fábulas. Hemos hecho muchas cosas juntos y su álbum 'Ultraviolence' es estupendo", confesaba el artista al portal TMZ.

En cualquier caso, Lana se mostraba firme en su decisión cuando confesaba la semana pasada que había puesto punto y final a su relación con Barrie-James, con el que compartía su vida desde 2011, alegando que necesitaba sentirse "libre", aunque lo hacía dejando las puertas abiertas a una posible reconciliación.

"Actualmente no estamos juntos. Él es una persona maravillosa, pero hay algunos aspectos con los que tiene que lidiar y que no voy a explicar en detalle. Esto afectó a nuestra relación. Ya no me sentía libre, así que habrá que esperar para ver cómo evolucionan las cosas", afirmaba la cantante en una entrevista al periódico suizo 20 Minuten.