La cantante Lana del Rey está pasando por una crisis de estilo. Ella que siempre presumió de ser tan alternativa se ha visto ahora sorprendida por el estilo hippie y no ha dudado en embutirse en este colorido vestido muy de los sesenta y en cubrir sus ojos con gafas de cristal amarillo. Aunque su atuendo no estaría mal para una fiesta temática, para el día a día no nos convence.