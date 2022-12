Lady Gaga vive en la década de los 70

Aunque por el momento no tiene proyecto discográfico en el horizonte, la estrafalaria Lady Gaga parece estar convencida de que las labores promocionales son necesarias e imprescindibles bajo cualquier circunstancia. De otra manera, no se explica que la joven cantante apareciera por las calles de Nueva York mostrándose con una sofisticada bata rosada y una frondosa melena rizada de la que no se sabe todavía su procedencia. Sea natural o artificial, lo cierto es que su estética podría ser el resultado de la fusión entre Cher y Diana Ross.