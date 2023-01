Lady Gaga se siente vieja

La cantante Lady Gaga se siente mucho más "vieja" de lo que refleja su pasaporte debido en gran parte a todo lo que le ha tocado vivir gracias a su carrera en la industria musical.

"Llevo en este negocio desde que tenía 15 años y aunque solo he sido famosa durante los últimos siete y únicamente he vivido 29 años, tengo la impresión de tener ya unos 100. Me siento jodi**mente vieja", confesó la artista en una entrevista a News.com.au sin perder la sonrisa.

De pequeña Gaga ya se sentía distinta al resto de sus compañeros de colegio de la misma edad, lo que le provocó un sentimiento de aislamiento que no contribuyó a mejorar su personalidad ya de por sí solitaria.

"De joven me sentía muy aislada, y no precisamente porque mi familia me dejara sola o porque me tuviera abandonada, era cuestión de química. Algunos niños nacen siendo ya así. No sabemos por qué nos sentimos solos, pero lo hacemos. Es como tener una depresión, pero no es porque te hayan abandonado. Yo crecí rodeada de mucha disciplina. Ya tocaba el piano con 4 años. Me senté y comencé a tocar. Mis padres me dijeron entonces que iba a comenzar a recibir clases. Y cuando me cansé de ellas, me dijeron: 'Puedes sentarte en ese taburete una hora y practicar o puedes sentarte dos horas y no practicar'", explicó.

Sin embargo, Gaga -que el año pasado reveló que había sido violada cuando tenía 19 años- quiso dejar claro que su familia nunca la maltrató.

"¿Que si fui maltratada cuando era más mayor? Sí, pero no por mi familia".