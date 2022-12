Lady Gaga se cuestionó su 'identidad y valía' al no sentirse aceptada

Cynthia Germanotta, madre de la cantante Lady Gaga -cuyo verdadero nombre es Stefani Germanotta-, ha revelado que su famosa hija sufrió inmensamente de niña por culpa de la "crueldad" de sus compañeros, ya que en aquel momento su original personalidad no era tan apreciada como hoy en día.

"Era muy creativa e inequívocamente ya tenía muy claro quién era, pero sus compañeros no siempre apreciaban aquello que la hacían única y diferente. Esa persistente e irreflexiva crueldad hizo que Stefani se cuestionara su propia identidad y su valía", escribe la madre de Gaga en un artículo de la revista Billboard.

Publicidad

La dura experiencia que atravesó fue la principal razón por la que Gaga decidió crear la fundación Born This Way junto a su madre, con el objetivo de ayudar a aquellos jóvenes que lidian con problemas de autoestima.

"Sé lo que se siente al estar deprimido, al ser humillado, al estar aislado. Sé que hay muchos jóvenes, no importa quiénes sean o de dónde vengan, que sienten lo mismo que yo. Fue muy bonito que, de alguna forma, nuestra tristeza nos hiciera unirnos en los conciertos, pero de alguna forma no podía entender por qué estaba ahí esa nube de tristeza. ¿Cómo podía hacer que se disipara? ¿Cómo podía ser parte de un cambio global y hacer que todos trabajáramos juntos? Sé que podemos hacer del mundo un lugar mejor y más valiente donde todas las voces sean escuchadas y todos los sentimientos sean respetados", asegura Gaga en un vídeo promocional sobre su campaña, en el que anima a sus fans a atreverse a ser diferentes: "No pasa nada por ser diferente, no pasa nada por sentirse diferente. Está bien que sintáis que no sois de este planeta porque hay un montón de buenas respuesta a por qué os sentís así... Os reto a que hoy os convirtáis en vuestro mayor fan y a que os unáis a la revolución emocional. Decidle al mundo cómo os sentís y, aún más importante, decidle cómo queréis sentiros".