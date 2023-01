Lady Gaga regaló su vómito al creador de 'American Horror Story'

El primer día de rodaje de la serie 'American Horror Story: Hotel' Lady Gaga se presentó en el set de grabación con una bolsa de su propio vómito como regalo para el productor Ryan Murphy, responsable de darle su primera oportunidad interpretativa.

"Al ir de camino en mi Rolls Royce vomité en una bolsa de plástico. Lo guardé y se lo llevé a Ryan Murphy. Ryan se puso en plan: '¿Crees que vas a conseguir darme asco con esto? Porque no puedes'. Parece que no se le escapa nada, pero claro, ahora me ha conocido a mí. Y yo le llevé mi propio vómito al set de rodaje y le dije: 'He hecho esto en el coche, estoy muy nerviosa'", explicó la intérprete a News.com.au.

Pero Ryan no fue el único miembro del equipo de la serie que recibió un regalo un tanto peculiar de la cantante. A su compañera de reparto Angela Bassett, con la que protagoniza una escena de pasión en la ficción, la obsequió con una tarta con una forma muy explícita.

"Era ella practicándome sexo oral. Estaba muy impresionada, no me comí ni un trozo. Me la llevé a casa y la escondí en la nevera del garaje porque tengo niños pequeños. ¡Espero que no la hayan visto!", revelaba al mismo medio Angela.