Lady Gaga reconoce ante su abuela que fue víctima de violación

La cantante Lady Gaga, que fue violada a los 19 años, estuvo acompañada en el escenario por otras víctimas de agresiones sexuales durante su interpretación del tema 'Til It Happens To You' en la ceremonia de los Óscar, tras lo cual tanto ella como algunos miembros del grupo han querido hacerse tatuajes a juego para recordar la ocasión y celebrar su propia fuerza.

Gaga ha publicado una imagen en su cuenta de Snapchat en la que muestra el símbolo que se ha tatuado en el hombro izquierdo, junto al mensaje: "Durante los ensayos el resto de supervivientes y yo marcamos la diferencia".

En un principio el miedo y la vergüenza hicieron que Lady Gaga no contara a muchos de sus familiares que había sido violada, por lo que algunos se enteraron de lo que le había sucedido únicamente al ver su actuación en los Óscar, aunque todos le mostraron su completo apoyo por ser tan valiente como para hablar del tema.

"Mi abuela y mi tía Sheri me llamaron el día después de los Óscar porque nunca les conté que era una superviviente [de una violación]. Estaba demasiado avergonzada. Demasiado asustada. Incluso me llevó mucho tiempo reconocerlo ante mí misma porque soy católica y sabía que era diabólico, pero pensaba que era mi culpa. Estuve pensando que era mi culpa durante diez años. La mañana después de los Óscar cuando hablé por teléfono con mi abuela Ronnie, me dijo con lágrimas en los ojos: 'Mi querida nieta, nunca he estado más orgullosa de ti que hoy'", escribía Gaga junto a una foto en Instagram donde se ve a su abuela y su tía.

