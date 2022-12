Lady Gaga organiza una fiesta de 20.000 dólares en una bolera

La cantante Lady Gaga invitó este lunes a 110 compañeros y a su querido bulldog Asia a una fiesta en la bolera All Star Lanes de Manchester (Inglaterra) con motivo del final de su gira artRAVE -que culminará el próximo lunes en París. La artista, acabó desembolsando por la ambiciosa celebración un total de 19.000 dólares (15.000 euros).

"Gaga se aseguró de que todo el mundo disfrutara de la fiesta, en agradecimiento a su trabajo. Tiene algunos días libres antes de su próxima cita en Sheffield, y unas cuantas personas no se quedarán hasta el final de la gira, así que eligió esta semana para celebrar su despedida por todo lo alto", reveló una fuente al periódico Daily Mirror.

La artista no dudó en alquilar todo el local para el evento y una vez allí dio cuenta del vino tinto y whisky ofrecido, aunque no por ello se desprendió de su glamour ya que fue capaz de jugar a los bolos sin deshacerse de sus stilettos.

"Gaga estuvo bebiendo vino tinto con una pajita durante la partida. Quizá fue eso lo que le llevó a anotar 69 puntos", añadió la fuente.

Al terminar de jugar la artista demostró su habilidad musical en el karaoke, donde interpretó a todo pulmón el sencillo 'Spice Up Your Life' de las Spice Girls y 'I Don't Feel Like Dancin' de Scissor Sisters.

Durante su estancia en Manchester la cantante ha tenido tiempo para pasear por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, así como para hacerse un tatuaje con el apodo 'Mother Monster' en la axila.

"Me siento más completa con mi nuevo tatuaje, es una declaración de que siempre estaré con vosotros, gracias por un verano agotador. Gracias por todo. Firmado: Mother Monster", escribió en su cuenta de Twitter.