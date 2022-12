Lady Gaga lució un vestido diseñado por su hermana en su concierto de California

El pasado sábado durante su concierto en el Hollywood Bowl de California junto a Tony Bennett, la excéntrica cantante Lady Gaga volvió a sorprender con una batería de trajes a cada cual más original, pero sin duda su favorito fue un vestido rosa con un enorme lazo en la cintura, creado especialmente para ella por su hermana pequeña Natali Germanotta y su diseñador de vestuario Perry Meek.

"Qué delicia cantar La Vie En Rose en un vestido hecho por mi hermana Natali Germanotta & Perry Meek", tuiteó la artista adjuntando una foto suya vistiendo el traje.

Gaga lució una serie de espectaculares creaciones durante la velada, en la que Gaga y el intérprete de 88 años cantaron varios temas jazz de su álbum 'Cheek to Cheek'.

Además, la cantante sorprendió a la multitud con un vestido rojo particularmente atrevido con capa de plumas que lució durante la actuación del tema 'I Can't Give You Anything But Love'.

La noche resultó todo un "sueño" para Gaga, quien así lo hizo saber a los asistentes al espectáculo.

"Esto de esta noche es un sueño. Gracias por estar aquí conmigo, Tony".