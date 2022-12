Lady Gaga disfruta de unas exóticas vacaciones en Dubái

La extravagante Lady Gaga ha decidido tomarse unos días libres para descansar de sus numerosos compromisos profesionales. Por esa razón la artista viajó este mismo jueves hasta Dubái con el fin de disfrutar de unas exóticas vacaciones que está aprovechando para fumar en cachimba, pasear en camello por el desierto, disfrutar de sensuales danzas del vientre y decorar sus manos con henna. Experiencias que está plasmando en Instagram para deleite de sus seguidores.

"Comimos y disfrutamos de una cachimba en mitad del desierto. Las mujeres nos pintaron con henna y montamos en camello a la luz de la luna. La danza del vientre fue sensacional. Estoy abrumada por la hospitalidad que la gente nos está mostrando", escribió junto a una foto en la que salía con sus manos decoradas.

Aunque Lady Gaga no solo decoró sus manos con henna, sino también sus pies, como enseñó a todos sus seguidores en la red social a través de otra foto a la que acompañó del texto: "¡Qué noche tan bonita en el desierto!".

Poco después la artista compartió otra fotografía en la que se le puede ver fumando de una cachimba a la vez que enseña sus manos pintadas, sobre la que comentó: "No importa donde vaya, esta gitana será un monstruo para siempre".

Pero no todo es felicidad en la vida de Lady Gaga, que hace unos días recibió duras críticas sobre su físico cuando publicó una foto de sí misma con un traje de baño color carne, algo a lo que la artista reaccionó publicando una nueva foto suya con el mismo traje de baño.

"Revolución del cuerpo. Hay que estar orgullosa sea cual sea la talla que tengamos, porque lo que realmente importa es el interior. Además todo depende de la pose. Preguntad a las supermodelos", replicó.

La artista tiene claro que para ella es mucho más importante tener buen corazón que tener buen físico, tal como dijo a sus fans en Twitter: "Prefiero ser gorda antes que ser superficial", un comentario al que rápidamente contestó uno de sus fans: "Sinceramente no puedo imaginarme recibiendo críticas por mi peso cada día. Es insultante y degradante. Pero Lady Gaga está perfecta, así que dejadla en paz", a lo que la artista respondió: "Todos los días a todas las horas, y qué pasa si tengo un poco de barriga a veces. Otras veces no la tengo. Hay gente que se muere de hambre en el mundo, pero eso no le importa a nadie".