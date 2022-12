Lady Gaga confunde a Ed Sheeran con un camarero en los Grammy

La cantante Lady Gaga ha protagonizado una de las anécdotas más divertidas de la gala de los premios Grammy celebrada este domingo en el Staples Center de Los Ángeles al confundir a Ed Sheeran con un camarero. El artista británico fue quien quiso compartir la equivocación de Gaga con todos sus seguidores de Twitter, aunque posteriormente decidió eliminar el mensaje.

"Amo a Lady Gaga. Hablé con ella antes y me confundió con un camarero. Me encantan los Grammy. ¿Necesito un nuevo traje?", escribió Ed en su perfil de la red social haciendo gala de su sentido del humor.

Publicidad

A quien sí reconoció Lady Gaga fue a Sam Smith, como demostró al felicitarle efusivamente por llevarse a casa el galardón a la Grabación del Año por su disco 'In the Lonely Hour', además de los Grammy a Mejor Artista Revelación y Mejor Canción por su tema 'Stay with Me'.

"¡Estoy muy orgullosa de mi querido Sam Smith y de todos los premios que ha conseguido esta noche! Te mereces todo eso y más porque eres tú mismo. Fue un honor presenciarlo", tuiteó la artista.

La propia Gaga recogió un Grammy por su colaboración musical con Tonny Bennett en su álbum 'Cheek to Cheek', con el que ambos se alzaron vencedores en la categoría de Mejor Álbum Vocal de Pop Tradicional.

"¡Ganamos! ¡Tony Bennett y yo estamos muy agradecidos por haber ganado este Grammy juntos! ¡Gracias a nuestros fans! No me lo puedo creer, guau, ¡este es mi sexto Grammy! Nunca podría haber hecho esto sin mis increíbles fans. Sed siempre fieles a vosotros mismos, os quiero mucho", anunció emocionada la cantante en sus redes sociales.