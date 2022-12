La voz de Julieta Venegas cautiva a Maradona

La pasión que el exfutbolista Maradona siente por el mundo del balón es únicamente comparable a la que siempre ha dominado su azarosa vida sentimental, por lo que no resulta extraño que ahora esté intentando aunar sus dos grandes aficiones tras el abrupto final de su relación con la joven Rocío Oliva, a quien además acusa de haberle robado varias joyas.

Sin embargo, el polémico ídolo argentino parece haber vuelto a dejarse llevar por su lado más romántico antes incluso de lo que él mismo hubiera pensado, lo que se deriva de un reciente encuentro con la cantante Julieta Venegas en el que acabó seducido por la "dulce voz" de la cantautora y por su talento para cantarle al fútbol en su último sencillo 'De Zurda'.

"La participación de Julieta en esa canción es fundamental, rompe con la tradición. Que una mujer le cante a la pelota y al fútbol me parece maravilloso", confesó el exdeportista en su programa deportivo de la cadena Telesur, antes de deshacerse en elogios hacia la cantante durante una breve conversación telefónica: "Amor, te estoy agradecidísimo por esa canción, por tu predisposición y por esa voz tan dulce que tienes".

Como no podía ser de otra manera, Maradona también quiso interesarse por los gustos deportivos de la mexicana durante su animada charla, sin duda para descubrir si su nueva "enamorada" comparte realmente el mismo interés que tiene él en el Mundial de Brasil.

"Estoy siguiendo los juegos de México cuando tengo tiempo, porque han sido muy emocionantes para todos acá: estamos muy felices y orgullosos de nuestro equipo. Pero lo cierto es que no soy muy futbolera, lo confieso. Me gusta más en el Mundial, que es cuando hay sorpresas y se dan cosas que no se esperan, eso lo hace muy lindo", aseguró la intérprete.

Queda por ver si el encuentro entre Maradona y Julieta marca el comienzo de una amistad muy especial, una posibilidad un tanto remota teniendo en cuenta la apretada agenda laboral de la azteca de cara al verano. Aunque se ha tomado unas semanas de descanso en medio de su gira, la cantante está aprovechando ese tiempo para centrarse en su faceta de productora musical, al mismo tiempo que comienza a esbozar su próximo disco.

"El último de nuestros conciertos fue hace apenas un mes, y ahora me estoy centrando en producir a un grupo de música norteña de acá de México. Y después de eso me pondré a escribir canciones nuevas para un disco mío", declaró la hiperactiva artista.