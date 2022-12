La Toya Jackson se casa

Pese a que su pasado sentimental no sea precisamente un cuento de hadas, La Toya Jackson (58), hermana del emblemático Michael Jackson, no lo ha dudado ni un momento a la hora de dar un nueva oportunidad al amor, por lo que aunque fuera una sorpresa, respondió con un rotundo sí cuando su amigo y socio Jeffré Phillips (46), le pidió que se casara con él el pasado mes agosto durante unas vacaciones en Hawái.

"Por supuesto que me pilló desprevenida. No fue un 'sí' rápido, de eso no cabe duda. No me lo esperaba en absoluto, y obviamente no podía entender por qué él estaba tan nervioso todo el rato", explicó la presentadora y estrella de la televisión a la revista People.

Publicidad

Sin duda, el gran despliegue de medios que su prometido puso en marcha para plantearle la gran pregunta ayudó a La Toya a decidirse, ya que Jeffré le hizo recorrer un camino cubierto de pétalos de rosas hasta la terraza del hotel, donde había preparado una romántica cena con los manjares preferidos de su enamorada. Al final de la velada, el empresario le propuso matrimonio con un anillo de 17,5 quilates que había escondido debajo de la bandeja de los postres.

"En aquel momento se me paró el corazón, estaba en estado de shock. Lo cierto es que hemos sido compañeros de negocios y amigos durante años, pero siempre había sido una relación estrictamente profesional, ninguno de los dos había cruzado nunca la línea", añadió.

Aunque La Toya no quiere dar más detalles sobre su futuro enlace, lo más probable es que decidida compartir los preparativos de su gran día con todos sus seguidores a través de su programa de telerrealidad 'Life with La Toya' que comenzará a emitirse el próximo 7 de junio.

"No diré nada más, solo que lo único que queda ahora es sentarse y esperar a ver el programa", concluyó entre bromas.