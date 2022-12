La Toya Jackson dice que Julio Iglesias es su hombre ideal

La pasión que siempre ha sentido la hermana de Michael Jackson por el emblemático Julio Iglesias se mantuvo en el más estricto de los secretos hasta que la propia La Toya ha decidido hacerlo público en la televisión española, a través de unas declaraciones que la artista también ha aprovechado para asegurar que las cualidades del cantante español, unidas a su atractivo físico y a su música, lo convierten en su "hombre ideal".

"Es mi hombre ideal. Soy una admiradora incondicional de Julio Iglesias. Es una cantante increíble, es maravilloso y escucho sus canciones todos los días de mi vida. Siempre ha sido uno de mis hombres preferidos", reveló durante una entrevista en el programa 'Hay una cosa que te quiero decir', del canal Telecinco.

Publicidad

Además, La Toya reconoció que la discografía del cantante inunda cada uno de los rincones de su hogar y demostró ser una fiel seguidora de Julio Iglesias al interpretar varios versos de la canción 'Crazy', una de las más conocidas del intérprete en el mercado estadounidense.

"Su música está por todas partes en mi casa y la escucho todo el rato. Y no, no acabo zumbada. Me sé todas sus canciones. Me encantan 'Hey' y 'Nathalie'", afirmó entre risas la hermana del rey del pop.

La sonrisa que despliega cuando se dedica a elogiar a su ídolo se torna rápidamente en tristeza a la hora de recordar a su hermano Michael Jackson, cuya muerte en junio de 2009 todavía no ha logrado superar.

"A veces lloro porque ya no está con nosotros, se fue muy pronto. Intento hacerlo cuando estoy sola porque siempre trato de tener una actitud positiva. La última vez que lo vi, dos semanas antes [de morir], nos abrazamos y nos dijimos todo lo que nos queríamos. Es muy importante expresar nuestro amor a las personas que tenemos cerca", señaló visiblemente emocionada en la citada conversación.

Publicidad

La Toya extraña tanto a su hermano, que reconoció haber acudido a una vidente que le confesó que todavía se pueden oír los pasos del rey del pop en la casa en la que vivieron durante su infancia.

"Dice que en la casa donde crecimos se escucha claqué", aseguró.

Publicidad

Aunque la figura de su hermano siempre está presente en todos los aspectos de su vida, la intérprete trata de seguir adelante centrándose en sus diversos proyectos profesionales, entre los que destaca el programa de telerrealidad que protagoniza y para el que pidió expresamente que en ningún momento grabaran a los hijos del fallecido artista.

"Crecimos delante de las cámaras así que hacer un 'reality' no es muy distinto. Me encantaría que mi hermano hubiese hecho un reality sobre su vida. Os habría encantado", afirmó después de enfatizar en el carácter irremplazable de la figura de Michael: "Era el artista más grande de toda la historia. En esta generación y en la próxima nadie va encontrar a alguien con tanto talento como Michael. Nadie lo olvidará jamás", aventuró.

Publicidad

Por: Bang Showbiz