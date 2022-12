La tía de Bobbi Kristina Brown niega que su sobrina vaya a ser llevada a casa para morir

La tía de Bobbi Kristina Brown, Leolah Brown, ha salido al paso de los rumores que apuntan a que su sobrina va a ser trasladada desde la clínica de rehabilitación en la que permanece ingresada desde mayo a la antigua casa de su madre, la fallecida cantante Whitney Houston, en Atlanta, para "morir en paz", asegurando que la joven ya no se encuentra conectada a un soporte vital.

Además, Leolah ha arremetido contra la guardiana legal de Bobbi, Pat Houston -mujer del hermano de Whitney Houston, Gary-, asegurando que esta ha aconsejado al padre de la joven, el cantante Bobby Brown, que la desconecte para no tener que seguir haciéndose cargo de los costosos gastos médicos.

"Circula por ahí una mentira referente a mi sobrina Bobbi Kristina, respecto a que va a ser trasladada a su casa solo para dejarnos... ¡Bobby Kristina ya no está conectada a un soporte vital y nosotros nunca tiraremos la toalla con ella! Por supuesto que no, ninguno de los Brown lo hará. La 'señora' Pat Houston ha tenido el valor de decirle sarcásticamente a mi hermano Bobby: '¿Por qué no desenchufamos sencillamente a Bobbi Kriss? Porque está costando demasiado dinero mantenerla con vida'. ¡Sí! Pat Garland [apellido de soltera de la mujer] tuvo el valor de decirle eso al padre de Bobby", se lee en el mensaje de Facebook.

Según Leolah, Bobby se ha negado rotundamente a desconectar a su hija porque no le importa el dinero que cueste mantenerla con vida.

"Bobby le respondió: 'No me importa una mi*rda cuánto dinero me cueste mantener a mi hija con vida. ¡No es cuestión de dinero! ¡Haré lo que sea necesario para mantener a mi hija con vida!'".

Leolah también ha dedicado unas palabras en su encendido mensaje directamente a Pat Houston -que comparte la custodia legal de Bobbi con su padre, Bobby Brown-, a quien acusa de querer hacerse con el dinero de Whitney.

"¡Dios mío! Si Whitney estuviese aquí habrías desaparecido de nuestras vidas hace tiempo. De hecho, si Whitney estuviese aquí no se te permitiría acercarte ni a su legado ni a mi sobrina... En lugar de intentar controlar el dinero que Whitney -que por cierto, no te soportaba- le dejó a Bobbi, ¿por qué no te buscas una profesión?".