La suegra de Shakira sueña con tener una nieta

La estrella colombiana Shakira se enfrenta estos días a un gran dilema que podría alterar por completo su agenda laboral y personal, ya que la madre de Gerard Piqué, la doctora Montserrat Bernabéu, no ha dejado de "presionarla" en los últimos meses para que los dos enamorados le den su segundo nieto, una nueva criatura que espera que sea niña. Sin embargo, la cantante insiste en que por el momento no está preparada para volver a quedarse embarazada y, menos aún, para renunciar a sus compromisos profesionales con el objetivo de ampliar la familia.

"La verdad es que hasta ahora no había sufrido presión alguna ante la idea de volver a ser madre, excepto de mi suegra, que está deseando que tengamos una niña para darle así una parejita de nietos. La verdad es que es duro tener que decirle que todavía no estoy preparada, que necesito tomarme un tiempo para trabajar y reflexionar sobre lo que vamos a hacer después", reveló la propia artista en conversación con el diario The Sun.

Publicidad

Además de estar concentrada actualmente en la esperada actuación que ofrecerá este domingo en la ceremonia de clausura del Mundial de Brasil, donde presentará su exitoso sencillo 'La La La (Brasil 2014)', la diva sudamericana se encuentra ya planificando la que será su nueva gira mundial y, asimismo, disfrutando al máximo de su primogénito Milan ahora que todavía no hay nadie en su casa que pueda robarle el protagonismo.

"Estamos demasiado ocupados en este momento como para pensar en otra personita más a la que alimentar, sobre todo porque Milan todavía es demasiado pequeño como para que venga alguien más a desviar nuestra atención de él. Me sentiría muy culpable si, teniendo solo un añito, no pudiera dedicarle todo el tiempo que se merece", contó Shakira al mismo medio.

Esta no es la primera vez que Shakira tiene que dejar claro en público que no necesita cambios sustanciales para hacer más agradable la estable convivencia que mantiene con el guapo deportista catalán, teniendo en cuenta que hace solo unos días se vio obligada a desmentir categóricamente los rumores de que su boda con Piqué era inminente.

"Ya tenemos lo esencial, una unión, un amor recíproco y un bebé. Creo que esos aspectos de nuestra relación están ya establecidos y el matrimonio no va a cambiar nada de eso. No tenemos intención de casarnos por el momento, pero está claro que si algún día paso por el altar, será claramente con él", apuntaba la intérprete en conversación con la revista Glam Belleza Latina.