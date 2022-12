La segunda exesposa de Bruce Jenner aún no se acostumbra a verlo como mujer

Linda Thompson, que estuvo casada con la estrella televisiva Caitlyn Jenner de 1981 a 1986, reconoce que todavía le cuesta acostumbrarse a que el padre de sus hijos Brody y Brandon sea ahora una "hermosa mujer".

"Tengo que ser honesta y decir que es extraño para mí ver a esa hermosa mujer, mirarla a los ojos y pensar: 'Ese es el padre de mis hijos'. Una vez dicho esto, también quiero dejar claro que le apoyo completamente y siempre lo haré", explicó Linda a Us Weekly.

Caitlyn le confesó hace 30 años a Linda, que es su segunda exmujer, sus problemas de identidad de género.

"Me sentía muy mal por ella hace 30 años, porque no podía mostrar su verdadero yo. Así que siempre le he apoyado para que sea quien necesite ser. Y quien en realidad es en su interior. Creo que el mundo es un lugar más amable ahora que hace 30 años, y definitivamente estamos más educados. No es una elección, es cómo nacemos", añade Linda.

Ahora la protagonista del programa 'I Am Cait' -que se casó con su tercera mujer, Kris Jenner, tras divorciarse de Linda- mantiene una relación cordial tanto con ella como con sus hijos.

"Seguimos llevándonos bien. No somos amigas íntimas, no pasamos tiempo juntas. Pero desde luego Caitlyn está invitada cada vez que hay una función familiar. Ha venido unas cuantas veces. Es maravilloso ver cómo los niños la han aceptado como padre. Todavía es su padre".

Por: Bang Showbiz