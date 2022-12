La relación de Khloé Kardashian y French Montana, ¿una estrategia publicitaria?

La reconciliación de Khloé Kardashian con French Montana después de concluir su romance de seis meses el pasado septiembre despertó en un principio la preocupación entre los más allegados de la estrella televisiva, quienes temían que el rapero estuviese intentando aprovecharse de la fama de su pareja. Sin embargo, la benjamina de las hermanas Kardashian habría calmado sus temores asegurando que su romance responde únicamente a una estrategia publicitaria para promocionar el programa 'Keeping Up with the Kardashians'.

"A Khloé le encantaba estar soltera. La historia con French Montana simplemente siguió su curso natural. Pero una vez comenzaron a rodar la nueva temporada de 'Keeping Up with the Kardashians', de repente decidieron volver juntos. Sus amigos no están nada contentos porque tienen la impresión de que French solo la está usando por su fama. Pero Khloé ya les ha dejado muy claro que su relación, por llamarlo de alguna manera, es solo de cara a la galería. No durará, y ni siquiera ha dicho que sea algo exclusivo", aseguró una fuente al portal Radar Online.

En base a estas nuevas declaraciones, la asistencia de Khloé junto a sus hermanas Kim Kardashian y Kylie Jenner a la fiesta por el 30 cumpleaños del rapero celebrada en Los Ángeles el pasado domingo no sería una manera de confirmar públicamente que la pareja había decidido darse una segunda oportunidad, sino una estudiada estrategia para atraer la atención mediática que no sería para nada del gusto de Kim.

"Era evidente que Kim no quería estar allí. Khloé podría aspirar a mucho más [que French] y su único deseo es que se deshaga de él cuanto antes", aseguraba recientemente otra fuente al mismo medio.