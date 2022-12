La prenda favorita de Rita Ora es el pijama

La cantante Rita Ora disfruta relajándose en su casa, donde se pasa el día en pijama cuando no tiene que trabajar, y sería la persona más feliz del mundo si pudiese llevar siempre ese tipo de prenda.

"Me encanta holgazanear en pijama. Tengo uno de color azul con lunares y las iniciales RO grabadas. Mi madre nos hizo el mismo a mi hermana y a mí", declaró la cantante a la revista Top of the Pops.

Publicidad

Una de las cosas que detesta la cantante es arreglarse por las mañanas porque le cuesta encontrar la ropa adecuada.

"Me da pavor, odio arreglarme por la mañana: se me hace eterno y no puedo tomar las decisiones correctas. Me pruebo todo el armario y mi habitación acaba cubierta de ropa por todos lados. Me encanta elegir las cosas al azar. Mi estilo es colorido, con prendas alegres y extravagantes para darle un toque de glamour callejero".

Además la cantante piensa que es importante no seguir las tendencias porque lo verdaderamente importante es llevar prendas que se adapten a la personalidad de cada uno.

"Cuando se trata de elegir qué ponerte, sigue tu instinto. Se despierta todos los días y es imparable", concluyó.