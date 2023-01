La popular actriz Kristin Cavallari se rompió un codo en un accidente vehicular

La televisiva Kristin Cavallari, madre de Camden, Jaxon y Saylor (2 meses) junto a su marido Jay Cutler, se vio envuelta en un accidente de tráfico la semana pasada en Chicago en el que sufrió daños en el codo que ahora le están pasando factura en sus obligaciones como madre.

"Me disloqué el codo el pasado jueves y no poder sostener a mi bebé me está matando", tuiteó.

Kristen quedó temblando tras el choque, que se produjo semanas después de que su hermano Michael fuera encontrado muerto en Utah.

"Después de todo lo que ha pasado últimamente, el accidente realmente la dejó tocada", contaba una fuente a People.

Kristin no se había dejado ver mucho tras el fallecimiento de su hermano, quien llevaba una quincena desaparecido antes de que su cuerpo fuera descubierto. Tras conocerse la noticia de su pérdida, Kristin buscó refugio en sus hijos, particularmente en Saylor.

"Mi pequeño ángel, Saylor. Ella ha sido mi luz durante todo esto y me ha dado mucha fuerza. Gracias pequeña por haber llegado cuando lo hiciste", escribió en Instagram.

Por: Bang Showbiz

