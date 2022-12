La obsesión por la fama de la mamá de las Kardashian, arruinó su matrimonio

Tras confirmar oficialmente que se han separado y que pronto iniciaran los trámites del divorcio, la pareja formada por el medallista olímpico Bruce Jenner y la estrella televisiva Kris Jenner -madre de la famosa Kim Kardashian- podría haber visto cómo su relación se ha ido deteriorando con el paso de los años debido a sus profundas diferencias a la hora de planear y entender la vida.

Como publica el portal TMZ, Bruce se ha dedicado a cultivar una relajada existencia tras su retirada del deporte profesional, disfrutando de aficiones como la práctica del golf, los coches deportivos y el mundo de la aviación; mientras que Kris ha tratado de forjar en sus años de madurez todo un imperio televisivo que se ha servido de sus seis hijos -Kourtney, Kim, Khloé, Rob, Kendall y Kyle- para expandirse a una velocidad de vértido en los últimos tiempos, como demuestra el éxito del programa de telerrealidad 'Keeping Up With the Kardashians' y el estatus de su familia en el mundo del espectáculo.

Publicidad

La disparidad entre sus estilos de vida ha ido creando un cisma entre ellos que ha terminado explotando en las últimas semanas, precipitando una drástica decisión que ya ha generado especulaciones sobre la forma en que afectará a la estabilidad de la mediática familia Kardashian, como indican varios miembros del círculo cercano al ya exmatrimonio.

"A Bruce nunca le ha gustado el exceso de atención mediática que Kris siempre ha anhelado, y es verdad que él nunca se ha sentido cómodo teniendo un montón de cámaras de televisión dentro de su propiedad. Desde que se retiró, Bruce solo ha querido vivir relajadamente y sin complicaciones, todo lo contrario al carácter que siempre ha exhibido Kris. A ella le gusta la fama y la intensidad del mundo de espectáculo: es como un vendaval que Bruce ya no es capaz de controlar", aseguró una fuente al citado medio.

Por: Bang Showbiz