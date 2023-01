La nueva aplicación de Kim Kardashian colgó la Apple Store

El lanzamiento este lunes de Kimoji, la aplicación de Kim Kardashian a través de la cual los usuarios pueden descargarse emojis de expresiones faciales de la estrella, entre otras imágenes, y adjuntarlos a sus mensajes, ha tenido tal aceptación que ha conseguido "colgar" la Apple Store, donde se puede adquirir el programa a 1.99 dólares. Ante esto, la propia Kim acudió a Twitter para disculparse ante Apple por colapsar su plataforma de distribución digital.

"Apple, siento mucho haber roto tu App Store!!! ¡No me puedo creer que tanta gente se haya descargado mi aplicación Kimoji y que afectara a la tienda de aplicaciones entera! Hemos trabajado muy duro en esta aplicación y sabemos que hay algunos problemas a causa de todas las descargas, ¡pero el equipo técnico en su totalidad está trabajando en ello! ¡Mi aplicación volverá a estar en línea y funcionando muy pronto! ¡También están trabajando en arreglar el buscador para que os resulte más fácil encontrarla! Ahhhhhh aún no me puedo creer que colgáramos la App Store entera!!!! #KIMOJI ¡Me consta que la App Store sigue trabajando duro para arreglar la aplicación de todos!", publicó en una serie de tuits.

Por suerte para Apple, la aplicación de Kim no provocó que la tienda estuviera caída durante mucho tiempo, y al rato volvía a funcionar de nuevo.

"¡Vale! ¡Ya está! ¡Todo está arreglado! ¡Ya podéis conseguir KIMOJI en la App Store!", publicó después.