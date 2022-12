La 'nueva amiga' de Antonio Banderas es holandesa y se llama Nicole

Tras hacerse público el final de su matrimonio de casi dos décadas con la actriz Melanie Griffith, el actor Antonio Banderas parecía el candidato perfecto para tomar el relevo de George Clooney como el soltero de oro de la industria cinematográfica. Sin embargo, parece que al intérprete español no le habría importado demasiado renunciar rápidamente a su recién estrenada libertad tras caer rendido ante los encantos de Nicole Kimpel, una asesora de inversiones de origen holandés con la que se le pudo ver en el pasado festival de Cannes, y más recientemente durante una íntima escapada a Saint Tropez (Francia), según informa la revista ¡Hola!

Pese a la buena sintonía que parece reinar entre Antonio y su "nueva amiga", sus más allegados no dudan en afirmar que esta nueva relación no habría tenido nada que ver en el proceso de separación con Melanie, ya que el malagueño no habría conocido a la rubia holandesa hasta después de haber puesto punto final a su matrimonio.

Publicidad

Queda por ver si esta especial amistad termina por convertirse en un noviazgo serio; un posible romance que Antonio trataría de llevar sin duda con la misma discreción que ha caracterizado cada una de sus apariciones públicas en las últimas semanas, en un intento por demostrar el inmenso respeto que sigue sintiendo por su ya exesposa.

"Tengo un compromiso con Melanie. Hemos acordado que sobre nuestro divorcio no íbamos a hacer ningún comentario. Es nuestro pacto y, por lo tanto, no hay nada que decir", aseguraba recientemente durante una entrevista al portal Vanitatis.