La novia de Robert Pattinson se niega a ser famosa

La cantante FKA twigs -cuyo verdadero nombre es Tahliah Barnett- se "pone enferma" cada vez que se plantea la posibilidad de que su vínculo con el actor Robert Pattinson, con quien comenzó una relación el pasado mes de septiembre, la haya convertido forzosamente en una "persona famosa".

"¡No quiero ser famosa! Pensar que soy una persona famosa me hace ponerme enferma, eso no es para mí. Soy la persona más feliz del mundo cuando estoy en el estudio de grabación, no en un desfile de belleza", aseguró la joven a la revista Rolling Stone.

Los planes a nivel profesional de Tahliah tampoco pasan por convertirse en toda una estrella de la industria musical, ya que sabe que no se sentiría cómoda con todas las imposiciones que ello conllevaría.

"No quiero estar frente a las cámaras el resto de mi vida. No estoy sedienta de fama y no soy una estrella del pop. No quiero reinar sobre todas las cosas para siempre", añadió.

Tras hacerse pública su relación con Robert, Tahliah se convirtió en el objetivo de críticas e insultos a través de las redes sociales, un duro momento que sin embargo ella considera que queda compensado con creces gracias al idílico romance que vive con el actor.

"En el fondo disfruto poniendo algo ahí fuera y viendo si a la gente le gusta o no, me gusta ver cómo hablan de ello. Pero la atención vacua, eso es repugnante. Es como una resaca. Es raro, sé que realmente no tiene nada que ver conmigo o con mi trabajo, pero todo lo bueno que recibo de mi relación hace que el resto de aspectos más complicados merezcan la pena", aseguraba recientemente la cantante al periódico USA Today.