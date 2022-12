La novia de David Gandy siente celos cuando las chicas le miran

La cantante británica Mollie King ha tenido que acostumbrarse a que las mujeres devoren con la mirada a su chico, el modelo David Gandy -que lleva posando en ropa interior desde hace más de una década-, aunque no puede evitar sentir celos cuando toda la atención se centra en él.

"De vez en cuando me pongo celosa. Supongo que soy una chica normal y a veces esto ocurre. Pero yo ya sabía en donde me estaba metiendo", explica la componente de The Saturdays al Daily Mirror.

Mollie conoció al modelo de 35 años en abril del 2011 aunque siguieron caminos distintos pocos meses después, para retomar definitivamente su romance el año pasado. Desde entonces el amor ha sido la tónica de su relación, y no solo entre la pareja. El estrecho lazo que se ha creado entre David y el caniche de la artista, Alfie, son buena prueba de que lo suyo va para largo.

"Están totalmente enamorados y ahora soy yo la tercera en discordia. Cuando vi que se llevaban tan bien, comprendí que David era una buena elección", añade.