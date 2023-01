La música de Taylor Swift ayudó a superar a Ryan Adams su divorcio de Mandy Moore

Para el cantante Ryan Adams, grabar sus propias versiones del álbum '1989' de Taylor Swift tras solicitar el divorcio de la actriz Mandy Moore el pasado mes de enero después de cinco años de matrimonio fue como una terapia que le permitió reconectar con sus sentimientos.

"Suena muy egoísta, y lo es, pensé solo en Ryan. Me proyecté en un universo y las canciones eran la nave espacial que me llevaba a ese universo paralelo. Fue una catarsis porque me encontré cantando esas canciones y sintiendo cosas relacionadas con mi divorcio. Sintiendo cosas sobre una relación actual, sintiendo cosas sobre el pasado lejano", contó el artista al periódico británico The Guardian.

La admiración de Ryan por Taylor comenzó cuando escuchó su single 'White Horse' -perteneciente al álbum de 2008, 'Fearless'-, una canción que le provocó una reacción tan emotiva como inesperada y que fue directa a su "corazón" y a su "alma".

"La primera vez que la oí me recorrió un escalofrío de la cabeza a los pies. Recuerdo haberme quedado en shock por su voz, me sorprendió lo limpia que sonaba la canción. Me gustan las cosas que penetran en mi conciencia y me golpean cuando no me lo espero. Generalmente son cosas un poco más oscuras. Esa canción trata de la desilusión a gran escala. Solo pensé que me había golpeado como un maremoto, es tan romántica y tan bonita y aun así tan triste y decepcionante, reúne todo lo que me gusta de los Smiths. Esa canción me jod*ó y no podía creerlo. Su voz consigue eso. Simplemente atraviesa mis detectores de gilipoll**es y va directa a mi corazón y alma", explicó.