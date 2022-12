La mujer de Tom Hanks se somete a una doble mastectomía tras serle diagnosticado un cáncer

El cáncer vuelve a llamar a las puertas de Hollywood. La actriz y mujer de Tom Hanks, Rita Wilson, se ha sometido a una doble mastectomía y a una cirugía reconstructiva después de que los médicos le descubrieran un carcinoma lobulillar infiltrante y le diagnosticaran un cáncer de mama.

Rita, de 58 años, ha querido hacer una mención especial a los doctores que la atendieron y a su marido, por su apoyo incondicional durante el duro proceso del diagnóstico y la posterior operación.

"La semana pasada, con mi marido a mi lado, el amor de mi familia y el apoyo de mis amigos, me sometí a una mastectomía bilateral y a una cirugía reconstructiva por cáncer de mama, después de haberme sido diagnosticado un carcinoma lobulillar infiltrante. Me estoy recuperando y lo más importante, espero que la recuperación sea total. ¿Por qué? Porque cogí el cáncer a tiempo, he tenido unos doctores excelentes y además conté con una segunda opinión. También tuve un carcinoma lobular in situ que ha sido supervisado atentamente a través de mamografías y resonancias magnéticas anuales. Recientemente, después de dos biopsias quirúrgicas de mama me descubrieron un carcinoma lobulillar pleomórfico in situ. Me quedé aliviada cuando la patología mostró que no tenía cáncer. Sin embargo, una amiga que había tenido cáncer de mama me sugirió que pidiera una segunda opinión sobre mi patología y tuve la sensación de que eso era lo correcto. Un doctor distinto encontró el carcinoma lobulillar infiltrante. Su diagnóstico de cáncer fue confirmado por otro doctor también... Comparto esto para que otros aprendan que una segunda opinión es fundamental para tu salud. No tienes nada que perder si las dos opiniones coinciden para bien, y mucho que ganar si descubren que algo que faltaba ya lo han encontrado", reveló la intérprete a través de un comunicado a la revista People.

Rita decidió hacer pública su enfermedad para intentar motivar a otras mujeres a que se hagan revisiones médicas para vigilar el cáncer de mama, porque un "diagnóstico a tiempo" es clave para combatir la enfermedad.

"Me siento afortunada de tener un marido que me apoya y me quiere, a mi familia, amigos y médicos, y además de ser beneficiaria de los avances que se han hecho en el campo del cáncer de mama y en el de la reconstrucción. Estoy mejorando cada día y deseando renovar mi salud. Espero que esto motive a otros a pedir siempre una segunda opinión y a confiar en sus instintos si sienten que algo no va bien en su cuerpo", añadió.

La mujer de Tom Hanks ha sido la última estrella de cine en hacer público su diagnóstico y tratamiento contra el cáncer, pero previamente Angelina Jolie comunicaba que se había sometido a una doble mastectomía y que se había extirpado los ovarios y las trompas de Falopio para minimizar los riesgos de padecer cáncer, al ser portadora del gen BRCA1.

Por otra parte, la presentadora Giuliana Rancic, también se sometió en 2012 a una doble mastectomía tras ser diagnosticada con cáncer de mama.