La mujer de Marvin Gaye cuenta en un libro cómo Ryan O'Neal la agredió sexualmente delante de su marido

Jan Gaye describe el desagradable encuentro que tuvo con el actor Ryan O'Neal en su autobiografía 'After the Dance: My Life with Marvin Gaye', un encuentro que tuvo lugar durante una comida en un restaurante de Beverly Hills hace más de 30 años. La exmujer del fallecido artista -con quien estuvo casada desde 1977 hasta su divorcio dos años más tarde, aunque ambos mantuvieron una relación intermitente hasta el asesinato del cantante en 1984- recuerda cómo el actor se acercó a su mesa y frotó su pene contra la parte de atrás de su cabeza mientras conversaba con su entonces marido.

"Él llegó a nuestra mesa y estrechó la mano a Marvin, que luego me presentó. Yo estaba encantada, pero la emoción cambió cuando O'Neal se puso detrás de mi silla y se arrimó a mi cuello, que estaba cubierto por mi pelo largo y salvaje. Hizo movimientos, con sutileza, pero no hay duda de que sentí su pene contra mi cuello. Mientras [O'Neal] hablaba con Marvin, continuaba restregándose ligeramente. Yo tenía una divertida sonrisa en la cara. No sabía qué decir ni hacer. Así que no hice nada. Cuando se fue, no le conté aquello a Marvin. Tenía miedo de que solo provocara una pelea", relata en su libro, según publica el Daily Mail.

Jan (59) también recuerda que antes, en ese mismo restaurante, Marvin se fijó en la actriz Candice Bergen, a quien describió como "tan impresionante como para parar el tráfico". Tan guapa era que la propia Jan también se quedó hipnotizada con su belleza, lo que llevó a Marvin a acusar a su mujer de desear a Candice "sexualmente", algo que ella negó.

"Durante la misma comida en la que vimos a Ryan O'Neal, era Marvin quien parecía obsesionado. No podía parar de mirar [a Ryan]. No vi una atracción física sino mera fascinación. Le dije a Marvin: 'Si puedo ver que no estás fascinado sexualmente por Ryan, sino simplemente mirándole, entonces espero que puedas ver que yo tampoco estaba fascinada sexualmente por Candice. La belleza es cautivadora", escribe Jan.

Ante las acusaciones de Jan Gayle, Ryan (74) ha negado con contundencia todo el encuentro descrito: "No conozco a esa mujer".