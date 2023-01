La modelo Cara Delevingne atravesó una época en la que se 'odiaba mucho'

"Vamos a dejar las cosas claras... Nunca dije que iba a dejar de ser modelo. No culpo a la industria de la moda de nada... Sufro depresión y fui modelo en una época en la que me odiaba mucho... Soy muy afortunada por el trabajo que hago pero solía trabajar para escapar, y al final simplemente acabé exhausta... Me estoy centrando en actuar y en tratar de aprender a cómo no fijarme en cada uno de mis defectos. Soy muy buena en eso... Vale... Se acabaron las quejas. Simplemente quería aclararlo y desahogarme un poco", tuiteó.

Su carácter rebelde y sincero ya le llevó anteriormente a quejarse de la gente que se acercaba a ella para alabar fotografías de estudio muy elaboradas.

