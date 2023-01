La más deseada: Scarlett Johansson ya tiene un nuevo romance

Desde que se separara del que fuera su marido durante los últimos dos años, el periodista francés Romain Dauriac, a Scarlett Johansson no han parado de atribuírsele nuevos romances, el último de ellos con su propio abogado, Kevin Yorn. Según informa el diario New York Post, la intérprete y el letrado preferido de las estrellas de Hollywood habrían sido vistos paseando de la mano por las calles de Nueva York, cerca del restaurante Scalinatella, donde la noche del sábado disfrutaron de una romántica cena en la que ella degustó un suculento plato de pasta con almejas y él un rico lenguado. A lo largo de la cena, la supuesta nueva pareja no habría parado de dedicarse carantoñas, haciendo gala de una actitud más propia de dos tortolitos que de una relación estrictamente profesional abogado-cliente.

"Se acariciaron, se daban la mano, pero en ningún momento se besaron", reveló una fuente a la sección Page Six del mencionado portal, haciendo referencia a las fotografías de dicha velada que han salido a la luz y en las que ambos aparecen caminando agarrados de la cintura por una de las zonas más exclusivas de Manhattan, mientras hablaban de forma distendida y sonreían de oreja a oreja.

De oficializarse este noviazgo, se confirmaría indirectamente el fin del último rumoreado idilio de la intérprete neoyorquina: el que habría mantenido con el humorista y guionista Colin Jost, con quien hace solo unos días se le habría visto compartiendo una velada romántica en la Gran Manzana.

"Se daban la mano y se miraban el uno al otro como si estuvieran en la intimidad. Estuvieron muy relajados y muy animados", aseguraba en aquel momento otro informante a la revista US Weekly.

En el caso de Jost, su especial amistad con la guapa actriz habría comenzado tras coincidir en el set del programa satírico 'Saturday Night Live', donde él presenta el espacio de informativos 'Weekend Update' con el que ella ha colaborado en varias ocasiones. Los dos se habrían mostrado muy acaramelados en la fiesta posterior a la emisión del último episodio de la temporada, en el que Scarlett apareció como estrella invitada.

Por: Bang Showbiz