La madre de Rita Ora no tiene buena opinión sobre Beyoncé

Rita Ora ha recordado la vergonzosa escena que vivió en 2009 cuando voló hasta Nueva York para realizar una audición en la discográfica Roc Nation, del productor Jay Z, y su madre no pudo evitar dar su más sincera opinión sobre la mujer del rapero, Beyoncé.

"¡Mi madre me avergonzó delante de Jay Z y Beyoncé hablando sobre los sarpullidos que tenía cuando era bebé por culpa del pañal! También le dijo a Jay: '¿Cantaste que tienes 99 problemas y que una zorra no era uno de ellos, verdad?'. Él contestó que sí, así que mi madre dijo: 'Tienes a la peor zorra' y señaló a Beyoncé", recordó la artista a la revista We Love Pop.

Publicidad

No mucha más suerte ha tenido Rita con los comentarios que sobre ella han hecho sus exnovios, como el rapero ASAP Rocky, quien no tuvo muy buenas palabras para ella en su canción 'Better Things'. Palabras que han contribuido a su fama de "devora hombres".

"No entiendo por qué [la gente] me ha puesto ese mote. No es verdad. En realidad soy un alma inocente y pura. ¿Debería decir gracias? Creo que a veces, cuando hay una mujer que tiene un objetivo claro y que se preocupa por su carrera se vuelve intimidante", aseguró Rita al diario The Sun.