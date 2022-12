La madre de Reeva Steenkamp perdona a Oscar Pistorius

La serie de acontecimientos que precedieron a la trágica muerte de Reeva Steenkamp el 14 de febrero del año pasado están todavía a la espera de ser esclarecidos, una incertidumbre que no ha impedido que su madre, June Steenkamp, haya "perdonado" al deportista paralímpico Oscar Pistorius -pareja de la malograda modelo y acusado de haberla asesinado premeditadamente-, por haber acabado con su vida por medio de varios disparos que atravesaron la puerta del baño de la casa que ambos compartían en Pretoria (Sudáfrica).

"No odio a Oscar, ya le he perdonado. Tengo que hacerlo porque es parte de mi religión. Pero estoy decidida a confrontarle y reclamar justicia para mi hija. Es importante para mí que sepa que estoy aquí, que la madre de Reeva, la persona que la trajo a este mundo y que la quería, está aquí para defenderla. Siento la presencia de mi pequeña a mi lado y hablo con ella todo el tiempo", aseguró la madre de la fallecida maniquí a la revista británica Hello!

La única preocupación de June Steenkamp en estos momentos es descubrir qué pasó realmente la noche de la muerte de su hija, un lamentable episodio del que espera conocer toda la verdad para que Reeva pueda así descansar en paz para siempre.

"Confío en que Dios impondrá su voluntad y en que finalmente se hará justicia. Lo único que quiero ahora es la verdad", añadió al mismo medio.

CON BANG SHOWBIZ