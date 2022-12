La madre de Kylie Jenner se enfadó al enterarse que su hija se puso botox en los labios

La matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner , perdió los papeles al descubrir que su hija pequeña, Kylie (18), se había puesto infiltraciones en los labios para aumentar su volumen sin pedirle permiso o consultarlo antes con ella.

"De vez en cuando me vuelvo un poco loca, creo que eso es algo que la gente no ve. Y definitivamente tengo mis propias ideas sobre lo que ella debería o no debería hacer a su edad", explicó Kris en el programa 'Access Hollywood'.

A pesar de no aprobar la decisión de su hija, Kris sabe que tiene que olvidarse del tema y seguir adelante porque todo el mundo "comete errores".

"Me enfadé mucho, y luego se pasó todo y tuve que olvidarme de ello. Una vez que estaba hecho... bueno, se trataba de mi niña. Quiero a mis hijos. Y todos cometemos errores", añadió.

Kylie se vio obligada a confesar que se había aumentado los labios de forma artificial en un episodio del programa 'Keeping Up with the Kardashians' el pasado mes de mayo, después de que un reto llamado #KylieJennerChallenge se volviera viral en las redes sociales animando a las jóvenes a emular su carnosa boca metiendo los labios en un vaso y aspirando el aire hasta que se hincharan.

"Me he puesto infiltraciones temporales, es algo que siempre he querido hacer", reconocía Kylie.

Por: Bang Showbiz