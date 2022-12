La madre de Jason Derulo quiere que su hijo siente la cabeza

El cantante Jason Derulo está disfrutando al máximo de su soltería -tras su separación de Jordin Sparks el pasado mes de septiembre- y no se ve preparado todavía para sentar la cabeza, algo que no se ha tomado nada bien su madre, que ya se siente "preparada" para ser abuela.

"Cuando me compré la casa [en Miami] tenía otro estado mental, quería establecerme y pensar en mi futuro. Pero soy joven, solo tengo 25, no debería estar pensado en formar una familia, no estoy preparado. En cambio mi madre está loca, está siempre igual, ¡céntrate! Y yo le digo 'Mamá por Dios, dame un segundo'. Ella quiere un nieto, está preparada", explica el artista en declaraciones a la agencia BANG Showbiz.

Publicidad

En lugar de sentar la cabeza, Jason únicamente piensa en mudarse a su nueva casa para poder estar un tiempo de relax en la playa.

"Ahora mismo necesito irme a la playa, porque a pesar de ser de Miami nunca he tenido la oportunidad de experimentar Miami Beach en este sentido, era menor de edad, luego me fui al colegio y después comenzó mi carrera. South Beach es 'la playa', ya sabes a lo que me refiero. Así que estoy intentando mudarme allí. Es el momento".