La madre de Cristiano Ronaldo fue interceptada en el aeropuerto con 55.000 euros en la maleta

El futbolista Cristiano Ronaldo no gana para disgustos. A sus problemas sobre el terreno de juego se suma ahora un nuevo escándalo en torno a su vida personal -bastante agitada ya de por sí en los últimos meses debido a su ruptura con la rusa Irina Shayk entre rumores de infidelidad- protagonizado por su madre, Dolores Aveiro.

Según informa el periódico El Mundo, la madre del portugués fue descubierta el pasado mes de mayo en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, con 55.000 euros en efectivo en su equipaje de mano, una cantidad muy por encima de los 10.000 euros con los que la ley española permite viajar al extranjero. Al ser interceptada por los agentes de la autoridad, Dolores fue incapaz de justificar la procedencia del dinero y, en consecuencia, le fueron requisados 45.000 euros que no recuperará hasta que consiga explicar de dónde procede dicha cantidad.

Cabe destacar que la madre de Cristiano no fue detenida, sino retenida durante unos minutos, tras lo cual le permitieron continuar su viaje con destino a Portugal. Ahora Dolores se enfrenta a una sanción económica por haber infringido la normativa antiblanqueo.

Esta última polémica llega apenas unos días después de que el futbolista del Real Madrid recurriera a las redes sociales para pedir que se respete su vida privada y se deje de "hablar basura" sobre él.

"Hola fans. Este mensaje es para vosotros. Muchas gracias por vuestro apoyo. Ha sido un año difícil, pero siempre habéis estado ahí, demostrando que sois fieles. Estoy aquí relajándome, mi hijo está en la piscina, pero se me ocurrió hacer este vídeo, no me preguntéis por qué. Ya sabéis que nunca hablo con la prensa, ni de mi vida privada pero quiero aprovechar esta oportunidad para decir que en las últimas semanas la prensa ha intentado contar basura sobre mí: que cada día tengo una nueva novia, que hago esto o lo otro... ¡Dejadme tranquilo! Dejadme hacer bien mi trabajo como hago cada año. No intentéis dañar mi imagen porque no lo vais a conseguir", afirma Cristiano en un vídeo compartido en sus redes sociales.