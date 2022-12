La madre de Bruce Jenner acusa a Kris Jenner de ser un 'monstruo controlador'

La madre de Bruce Jenner, Esther Jenner (88), ha acusado a su exnuera Kris Jenner de ser "un monstruo controlador" del que ella misma trataba de mantenerse lo más alejada posible durante el tiempo que duró el matrimonio de su hijo con ella.

"Es bastante exacto [afirmar que Kris es un monstruo controlador]. No me parece que trate a nadie demasiado bien. Es capaz de insultarte mientras mantiene una gran sonrisa en su cara. ¿Qué se supone que tienes que hacer con una persona así? La evitas en la medida de lo posible. Es capaz de apuñalar por la espalda incluso en lo que respecta a mis nietos, y eso es algo que no puedo tolerar. Es muy dominante, o se hace a su manera o no se hace. Tengo muy poco que ver con Kris. Me mantenía alejada de ella tanto como me era posible", aseguró Esther al periódico Daily Mail.

Desde el punto de vista de su madre, la mejor decisión que ha tomado Bruce ha sido poner punto final a su matrimonio de 22 años con la estrella televisiva, ya que ha logrado volver a ser "libre" por primera vez en mucho tiempo.

"Es muy feliz ahora mismo. Se lo noto en la voz cada vez que hablo con él. Desde que es libre ha adquirido su propia chequera y ya no tiene que pedirle a Kris dinero todo el tiempo, algo que tenía que hacer antes. No podía ni siquiera comprar uno de esos pequeños helicópteros que tanto le gustan sin consultarle antes a ella", añadió.