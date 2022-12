La madre de Big Sean da el visto bueno a Ariana Grande

La joven cantante Ariana Grande se ha ganado la aprobación de su suegra, Myra Anderson, madre de Big Sean, después de que esta presenciara el cariñoso beso que protagonizó con el rapero durante su concierto de este domingo en Toronto, Canadá.

"¡Vimos a Ariana anoche! Es muy divertida, ¡es maravillosa!", confesó Myra al portal TMZ antes de que su famoso hijo le parara los pies para que no siguiera revelando detalles de su vida sentimental: "Sí, sí... Ariana es increíble, y a mi madre le encanta hablar de más".

La joven pareja, que comenzó su noviazgo el pasado mes de agosto, dejó boquiabiertos a sus admiradores al abandonar la discreción que suele caracterizar sus apariciones públicas para darse un apasionado beso sobre el escenario mientras Ariana interpretaba su tema 'Bang Bang'.

El propio Sean ha reconocido anteriormente que su relación con la estrella del pop es algo más que un romance pasajero, y espera que Ariana sea la madre de sus hijos.

"Nuestra relación es bastante seria. Pero no como para casarse ahora mismo", aseguraba el intérprete en el programa 'Larry King Now', donde reconoció que sus planes de futuro incluyen en todo momento a Ariana: "Tío, ahora mismo no nos casaremos, pero eventualmente, el objetivo es tener hijos, sí".

