La madrastra de Briana Jungwirth teme que Louis Tomlinson 'arruine la vida' de la joven

Karen Lawrence, la madrastra de Briana Jungwirth -que está esperando un hijo con Louis Tomlinson-, teme que la fama del cantante de One Direction acabe arruinándole la vida a la joven, que está embarazada de tres meses, después de leer algunos de los comentarios más negativos de ciertas fans de Louis.

"Estoy estresada por toda la mi*rda que he leído en internet en medio de la noche. Estoy emocionada por todos nosotros, ya sabes, aunque es algo inusual y muy extraño. Pero anoche en medio de todos esos nervios me dije a mí misma que no iba a mirar atrás porque todo es demasiado raro estos días, todas esas cosas que están diciendo en Twitter, es una locura. Solo espero que todo esto no le arruine la vida, es lo que me preocupa, estamos en el principio de algo nuevo y ella es una persona muy reservada, no es de las que comparten toda su vida en Facebook ni nada por el estilo. Todo esto es aterrador para una persona en su condición, especialmente porque solo tiene 23 años. Creo que le resulta bastante abrumador", declaró Karen al periódico Daily Mail.

El padre de Briana, Joe Jungwirth, reconoce que su hija está pasándolo mal tras convertirse en el centro de atención.

"Briana es muy tímida, fuerte pero tímida, y lo está pasando mal con todo esto, se está estresando. No para de mandarme mensajes", aseguró Joe al mismo medio.

Ahora mismo la joven se encuentra alojada en un hotel que estaría pagando Louis, con quien no mantiene una relación sentimental a pesar de que van a ser padres juntos.

"Se encuentra algo mejor ahora que ha salido de casa de su madre, pero desde luego no le gusta nada de todo esto", añadió Joe.

Por: Bang Showbiz