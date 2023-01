La historia de amor de Salma Hayek y su marido 'no debería haber funcionado'

La actriz Salma Hayek jamás se habría atrevido a soñar que algún día protagonizaría una historia de amor tan improbable como la que ha vivido con su marido, el empresario francés François-Henri Pinault -padre de su hija Valentina-, con quien nunca pensó que podría llegar a casarse y formar una familia.

"Nunca me hubiera imaginado, ni siquiera en mis sueños más locos, que una cosa así pudiera sucederme. Esta historia de amor no debería haber funcionado. No vivíamos en el mismo país, yo no sabía cómo algo así podía funcionar, porque además yo tenía mis condiciones: no iba a dejar de trabajar, no iba a mudarme a vivir a París -al menos al principio- y tenía muy claro que no creía en los matrimonios abiertos, porque creo firmemente en la fidelidad entre un hombre y una mujer. Así que había mucho obstáculos", explicó la mexicana durante una entrevista al programa francés '50 mn Inside' del canal TF1.

Aunque Salma tenía serias dudas sobres las posibilidades de éxito de su relación con François-Henri, él siempre tuvo muy claro que conseguirían superar todas las barreras para estar juntos.

"Le pregunté que cómo íbamos a hacerlo y él me dijo: 'Vamos a conseguirlo'. Y lo hicimos. Y yo me mudé cinco minutos después de decir: '¡No quiero mudarme!'", reconoció la actriz.

Gran parte del mérito de la felicidad de la que actualmente disfruta Salma a nivel personal le corresponde a su marido, que no se dio por vencido ni siquiera ante los múltiples intentos de la actriz para disuadirle de que le propusiera matrimonio.

"Él me vio en un restaurante, pero yo no me fijé en él. Me observó y rápidamente me pidió que me casara con él. En un principio le dije que no quería mudarme a Francia. A continuación le dije que quería ser madre. Yo sabía que él ya tenía hijos, pero me dijo igualmente: 'No hay problema por lo del bebé, pero vente a vivir a Francia'. Como puedes ver, ¡hice todo lo posible para disuadir a ese hombre de que me propusiera matrimonio!", revelaba recientemente Salma a la revista Gala.