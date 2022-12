La hija mayor de Ozzy Osbourne se lanza a la música

Aimee Osbourne -quien utiliza el nombre artístico de ARO- ha esquivado siempre las cámaras, negándose a formar parte del reality show de su familia 'The Osbournes', pero ahora ha querido saltar también al ruedo de la fama para presentar su música.

"He luchado por ello durante mucho tiempo. Es natural querer rebelarte contra lo que tus padres hacen. Una vez acepté que la música era a lo que me quería dedicar decidí hacerlo a mi manera. Además, no me parece que fuera respetuoso con la carrera y la creatividad de mi padre pensar que podría aferrarme a lo que a él le había costado toda una vida", cuenta en la página web Fader.

Aimee ha estrenado su primer tema, 'Raining Gold', echando mano de su madre, quien promocionó el vídeo en Twitter. Junto a una foto de su hija con los ojos brillantes por las lágrimas y un enlace al vídeo, Sharon escribió: 'Presentando a mi hija Aimee Rachel al mundo...'.

La hija de los Osbourne explicó que su tema trata sobre ser liberado de la manipulación tras haber estado "atrapado en una dinámica rota".

"Raining Gold va sobre sentirse atrapado en una dinámica rota. Sentirse desgastado y desubicado por la manipulación puede hacerte sentir como si estuvieras en un sueño. Quería capturar lo paralizante que eso puede llegar a hacerte sentir, además de la fuerza que te puede dar una vez tienes conciencia de que tienes oportunidades y de que puedes liberarte de los mareantes efectos de permitirte ser controlado", añadió la nueva artista a la web.