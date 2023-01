La hija de tres años de A.J. McLean disfruta cantando su atrevido tema 'Sex'

El cantante de los Backstreet Boys A.J. McLean tiene en su hija Ava (3) a su mayor fan, quien no duda en entonar algunos de los éxitos de su padre, como la canción 'Sex', aunque no entienda su significado.

"Lo que es muy incómodo es que su canción favorita de mi nuevo álbum sea una canción llamada 'Sex'. No sabe que se llama así, pero se sabe la letra. Simplemente la canta. Y yo me quedo como: 'Oh Dios. No lo hagas. ¡Es tan extraño! Es incómodo. ¡Lo estás haciendo incómodo!'", cuenta el artista a la revista People.

Tanto el artista como su mujer Rochelle Deanna Karidis están deseando tener otro hijo, pero Ava les hace difícil encontrar el momento idóneo.

"Ava ya duerme en su cama de niña mayor desde hace mes y medio. Ahora sabe cómo salir de su cama de niña mayor, [llamar a la puerta] y decir: '¿Mamá? ¿Papá?'. Así que mamá y papa están tratando de averiguar cuándo conseguir tener tiempo para ellos. Estamos hablando acerca de tener otro bebé por lo que estamos tratando de ver cuándo y dónde", señala McLean.

Aunque la pareja aún se debate entre varias opciones, entre las que se encuentra adoptar, ha establecido una "fecha límite" para decidirse.

"También hemos hablado sobre la posibilidad de adoptar, de dar un hogar a un niño. Estamos en proceso de averiguar qué vamos a hacer. Nos hemos puesto como fecha límite el 30 de marzo para decantarnos por una opción u otra", añade.