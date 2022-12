La hija de Salma Hayek quiere que su madre trabaje más

La pequeña Valentina (7), hija de la actriz Salma Hayek y el empresario francés François-Henri Pinault, ha decidido que ya es hora de que su famosa madre aprenda a separarse de ella el tiempo que resulte necesario para ocuparse de su carrera profesional cuando la ocasión lo merece.

"Si un rodaje me obliga a separarme de Valentina durante más de dos semanas, rechazo el papel. ¿Sabes lo que me dijo la semana pasada? 'Mamá, no quiero que sigas dejando pasar oportunidades por culpa mía. La próxima vez, me lo comentas, y si es una buena película, ¡la haces!'. ¡Es como mi mánager!", explicó la intérprete mexicana a la edición francesa de la revista ELLE.

Por suerte para Salma, cuenta con un marido dispuesto a ayudarla en todo lo necesario para que pueda compaginar su faceta de actriz con sus responsabilidades como madre, una de las razones por las que está convencida de que en él por fin ha encontrado al hombre de su vida.

"François es el definitivo. Ningún hombre me comprende como él. Tiene confianza en sí mismo, es difícil encontrar un hombre así. No tiene miedo a una mujer fuerte", reconoció.