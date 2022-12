La hija de Ryan Reynolds le llama 'mamá'

Pese a que su hija James solo tiene nueve meses, Ryan Reynolds ha creído conveniente sentarse con ella y explicarle la diferencia entre hombres y mujeres. En tono divertido, Ryan aseguró en 'The Tonight Show' que la pequeña no solo llama 'mamá' a su madre, Blake Lively, sino que usa la misma palabra con él.

"Dice 'mamá'. Lo que no sabe mi mujer es que [James] me llama también a mí 'mamá'. De verdad. He tenido que sentarla y decirle que los penes no funcionan de esa manera. Ella lo entiende. Lo comprende", explicó el actor a Jimmy Fallon.

Ser padre le ha supuesto a Ryan perder todo su "encanto", al menos es así como él lo siente.

"He perdido todo mi encanto. Ahora soy 'un padre'", bromeó.

El buen humor que ha demostrado el cantante contrasta con la mala noticia que conocíamos recientemente sobre que uno de sus mejores amigos había tratado de vender fotos de la pequeña.

"Un tío al que conozco de toda la vida, uno de mis mejores amigos, ha estado tratando de vender fotos de mi bebé por ahí. Han sido unos días malos. Un par de malas semanas. Ha sido como una muerte. Como una de esas malas noticias que te dan", contaba a la revista GQ.