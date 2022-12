La hija de Robin Williams no quiere saber por qué se suicidó su padre

La hija del fallecido Robin Williams, Zelda, no tiene ningún interés en saber los motivos que llevaron a su padre a quitarse la vida el pasado mes de agosto y tampoco busca culpables.

"No creo que merezca la pena. No es importante preguntárselo, porque ya está hecho. Mucha gente que ha atravesado esto ven que no merece la pena preguntárselo, y no merece la pena culpar a otro, y no merece la pena culparte a ti mismo o al mundo, porque ya ha ocurrido. Tienes que seguir adelante, continuar viviendo e ir tirando", contaba la joven de 25 años al programa 'Today'.

Publicidad

Aunque han pasado casi seis meses desde el fallecimiento de Robin Williams, Zelda sigue llorando la muerte de su padre y reconoce que va a costarle mucho tiempo volver a ser la persona que era antes de la trágica muerte del actor.

"Creo que mucha gente siente su ausencia. A mí, especialmente, va a costarme mucho trabajo permitirme pasármelo bien de la forma en la que lo hacía antes", declaró.

Los fans del actor no dudaron en mandar a la familia de Williams mensajes de apoyo y condolencias, un gesto que Zelda y sus hermanos Zack (31) y Cody (23) agradecen aunque creen que es mejor vivir su tragedia en privado, recordando cómo era el actor de verdad, una idea alejada de la que tiene la gente de la calle.

"No quiero decir que la gente no conoció a mi padre. Conocían al padre del que él estaba orgulloso, porque él era increíblemente amable e increíblemente afectuoso. También era muy reservado y calmado, y así es la parte que la gente conoce y quiere, está ligada a su infancia y a los personajes con los que él pasó tantos buenos ratos interpretando... Eso no va a irse a ningún lado. Por supuesto, es agradable cuando la gente me da sus condolencias, pero lo mejor es tener nuestra propia vida y vivirla en privado".