La hija de Hulk Hogan cree que su padre es un 'blanco fácil' para las críticas

La hija del luchador Hulk Hogan, Brooke, ha roto una lanza en favor de su padre para defenderlo tras la aparición de una cinta en la que se le ve repitiendo la palabra "nigger" en un acceso de ira hace ocho años. Según ella, este incidente no es reflejo del carácter de su padre sino que más bien muestra lo "fácil" que es atacarle.

"Es mi padre, le quiero y la razón por la que estoy a su lado en toda esta historia es porque le conozco y sé que para la gente es muy fácil... únicamente necesitan algo con lo que atacar. Es un blanco fácil", explicó Brooke en el programa 'Entertainment Tonight'.

Según recuerda la joven de 27 años, en esa época su padre se encontraba en un momento particularmente malo de su vida -tras el fracaso de su matrimonio con Linda Hogan- y esta situación personal fue lo que le llevó a decir esas cosas.

"Cuando la gente me escribe tuits desagradables diciéndome que mi padre es esto o lo otro me encantaría hablar con ellos y decirles: '¿Te has enfadado alguna vez con alguien y has terminado diciendo lo peor posible sobre él?'. No es que mi padre piense eso y así no es como nos educó".

Brooke quiso remarcar además que Hulk Hogan es buen amigo del actor de 'El equipo A' Mr. T y del exjugador de baloncesto Dennis Rodman, demostrando que sus palabras fueron fruto de un enfado puntual.

"Mi padre es gran amigo de Mr. T y del exjugador de baloncesto Dennis Rodman. No es racista. Cuando no te encuentras bien a nivel personal y te enfadas, eliges palabras hirientes para desahogarte. Él es muy amable con todo el mundo, no suele hablar así, lo que resulta más raro en todo esto", añadió en la misma entrevista.

